Santos deve ter Madson e Tardelli contra o América-MG

O técnico Fábio Carille realizou seu penúltimo treino antes do duelo contra o América-MG, neste sábado (23), às 17 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Santos já esgotou os 8.014 lugares disponíveis para venda.Sem Wagner Leonardo, suspenso, o treinador santista deve abolir o sistema com três zagueiros e colocar um jogador de frente. Com a defesa com Boza e Velázquez, o ataque santista treinou com Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli como titulares. Caso se concretize, será a primeira vez que o camisa 99 iniciará uma partida como titular.
Outra alteração no time que vinha jogado foi a saída do atacante Marcos Guilherme, que jogava como espécie de um ala para a entrada do lateral de origem Madson, que está 100% recuperado de dores articulares. O jogador foi relacionado para os contra Grêmio, Atlético-MG e Sport, porém não foi titular.
O time que Fábio Carille treinou é formado por: João Paulo; Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.
O Peixe tem uma última atividade nesta manhã de sexta-feira (22) antes do duelo contra os mineiros. Kaiky, Luiz Felipe e Jobson não devem ser relacionados para o jogo.