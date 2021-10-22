futebol

Santos deve ter Madson e Tardelli contra o América-MG

Técnico Fábio Carille deve abandonar o esquema com três zagueiros na partida de sábado...
LanceNet

21 out 2021 às 22:30

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 22:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille realizou seu penúltimo treino antes do duelo contra o América-MG, neste sábado (23), às 17 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Santos já esgotou os 8.014 lugares disponíveis para venda.Sem Wagner Leonardo, suspenso, o treinador santista deve abolir o sistema com três zagueiros e colocar um jogador de frente. Com a defesa com Boza e Velázquez, o ataque santista treinou com Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli como titulares. Caso se concretize, será a primeira vez que o camisa 99 iniciará uma partida como titular.
Confira a classificação do BrasileirãoOutra alteração no time que vinha jogado foi a saída do atacante Marcos Guilherme, que jogava como espécie de um ala para a entrada do lateral de origem Madson, que está 100% recuperado de dores articulares. O jogador foi relacionado para os contra Grêmio, Atlético-MG e Sport, porém não foi titular.
O time que Fábio Carille treinou é formado por: João Paulo; Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.
O Peixe tem uma última atividade nesta manhã de sexta-feira (22) antes do duelo contra os mineiros. Kaiky, Luiz Felipe e Jobson não devem ser relacionados para o jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

