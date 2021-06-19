Santos deve ter Camacho na vaga de Alison contra o São Paulo

O Santos encerrou a preparação para o clássico contra o São Paulo, domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira vez que Fernando Diniz vai enfrentar seu antigo clube.Para a vaga de Alison, suspenso, a tendência é que Camacho seja o escolhido. O jogador entrou bem na partida contra o Fluminense, no meio de semana, e deve receber essa oportunidade. O zagueiro Luan Peres retorna após cumprir suspensão.O Peixe irá a campo com: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.