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Santos deve ter Camacho na vaga de Alison contra o São Paulo

Meio-campista estreou bem contra o Fluminense e pode receber primeira oportunidade como titular do técnico Fernando Diniz neste domingo, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 20:13

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 20:13

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou a preparação para o clássico contra o São Paulo, domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira vez que Fernando Diniz vai enfrentar seu antigo clube.Para a vaga de Alison, suspenso, a tendência é que Camacho seja o escolhido. O jogador entrou bem na partida contra o Fluminense, no meio de semana, e deve receber essa oportunidade. O zagueiro Luan Peres retorna após cumprir suspensão.O Peixe irá a campo com: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.
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O Santos ocupa a 13ª colocação do Brasileirão com apenas quatro pontos. O time da Vila Belmiro tem uma vitória, um empate e duas derrotas. O saldo do time de Diniz é de -2 gols.

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