futebol

Santos deve repetir time para o confronto contra o Libertad

Peixe empatou em 0 a 0 com o Corinthians no último domingo, na Vila...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:46

LanceNet

11 ago 2021 às 19:46
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para o confronto desta quinta (12), às 19h15, na Vila Belmiro, contra o Libertad. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.Para o duelo, o Peixe não conta com Marinho, que trata um hematoma interno na coxa. Danilo Boza, que ainda não se recuperou de desconforto na coxa, e John, que passou por uma cirurgia no joelho, também são desfalques da equipe para o confronto. Já o volante Alison, que negocia sua saída para o mundo árabe, segue fora do time.Sem esses jogadores, o técnico Fernando Diniz deve optar por manter o ataque com Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo, no sistema 4-3-3. Bruno Marques, que ficou de fora do clássico contra o Corinthians por precaução do Departamento Médico, deve começar o jogo no banco de reservas.Desta forma, o Santos deve encarar o Libertad com a seguinte formação: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

