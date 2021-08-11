Santos deve repetir time para o confronto contra o Libertad

O Santos encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para o confronto desta quinta (12), às 19h15, na Vila Belmiro, contra o Libertad. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.Para o duelo, o Peixe não conta com Marinho, que trata um hematoma interno na coxa. Danilo Boza, que ainda não se recuperou de desconforto na coxa, e John, que passou por uma cirurgia no joelho, também são desfalques da equipe para o confronto. Já o volante Alison, que negocia sua saída para o mundo árabe, segue fora do time.Sem esses jogadores, o técnico Fernando Diniz deve optar por manter o ataque com Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo, no sistema 4-3-3. Bruno Marques, que ficou de fora do clássico contra o Corinthians por precaução do Departamento Médico, deve começar o jogo no banco de reservas.Desta forma, o Santos deve encarar o Libertad com a seguinte formação: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.