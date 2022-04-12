Santos deve mandar partida contra o Ceará na Arena Barueri

O Santos acerta os últimos detalhes para levar a partida contra o Ceará, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, para Arena Barueri. A princípio, o jogo está marcado para o dia 22 de maio. Esse deve ser o primeiro de alguns jogos que serão realizados na Grande São Paulo.Recentemente, o presidente Andres Rueda revelou aos membros do Conselho Deliberativo do Peixe que teve uma reunião com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, para discutir a possibilidade da realização de partidas do Santos na Arena da cidade.

- Hoje (segunda) mesmo tivemos uma conversa boa com o prefeito de Barueri e o secretário de esportes de Barueri para viabilizar rapidamente jogos no estádio de Barueri neste momento. Em paralelo, temos conversas com o pessoal do Pacaembu para assim que estiver pronta, fazer uma parceria - completa Rueda.

A Arena Municipal Orlando Batista Noveli, popularmente apelidada como Arena Barueri que fica localizada na cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. A capacidade máxima do local é de 31.452 pessoas.Tom Moisés, Secretário de Esportes de Barueri, em contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, falou sobre essa parceria que está sendo desenvolvida.

- Trabalhamos pelo sucesso do futebol e gostamos do Santos. Desejamos que a Arena Barueri seja a segunda casa do Peixe. A vinda do Santos a Barueri significa fomento para o esporte, lazer para a população, divulgação e mídia para a nossa cidade, vinda de jornalistas e torcedores com o consequente aquecimento do comércio local, enfim, o Santos é muito bem vindo em Barueri - disse o secretário.

A última vez que o Alvinegro entrou em campo na Grande São Paulo como mandante foi no empate contra o Palmeiras em 0 a 0, no Paulistão de 2020, ainda com Jesualdo Ferreira no comando técnico e José Carlos Peres como presidente do clube.