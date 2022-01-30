Santos deve contar com "reforços" para o clássico contra o Corinthians

O Santos espera contar com um "batalhão" de reforços para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (2), pelo Campeonato Paulista. Desde o treinador até o ataque, aos poucos a comissão técnica santista vai recebendo de volta seus atletas para os jogos.Os dois primeiros que devem voltar são Felipe Jonatan e Kaiky. O defensor realizou os exames cardiológicos nesta quarta (26) e foi liberado para treinar no gramado, passando pelo procedimento pós-Covid. Já o lateral realizou testes nesta sexta (28) para ser liberado aos treinos com o grupo.O técnico Fábio Carille foi liberado da Covid-19. No entanto, o regulamento da FPF só permite a volta de profissionais só depois de oito dias de isolamento e Carille não pôde ficar no banco contra o Botafogo. No clássico, o treinador do Peixe volta para enfrentar seu ex-clube.

Outro reforço para o elenco é o meia Gabriel Pirani. O camisa 20 foi expulso após dura entrada no jogo contra a Inter de Limeira, na estreia do Paulistão. Ele cumpriu suspensão automática na derrota para o Botafogo e estará à disposição contra o rival da capital paulista.

Na espera pelo 10

Por fim, o maior reforço pode ser Ricardo Goulart. O jogador foi anunciado pelo Santos no dia 12 de janeiro. Desde esta data o Peixe tenta a regularização do jogador junto à CBF, mas vem encontrando dificuldades. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa. Este documento ainda não chegou no Brasil.

O prazo máximo para a documentação chegar e o registro no BID aparecer é na próxima terça-feira, às 19 horas. Caso não aconteça, o jogador ficará de fora mais uma vez.

Robson Reis, Carlos Sánchez, Léo Baptistão e Tailson já ficará à disposição contra o Botafogo e estão liberados novamente contra o Corinthians.