Santos derrubou quatro tabus de uma só vez com vitória sobre o São Paulo

Crédito: Jobson marcou o gol que jogou quatro tabus por terras de uma só vez no Morumbi (Divulgação Twitter Santos

A vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, valeu mais do que a conquista de três importantes pontos para o Santos no Campeonato Brasileiro. Serviu para derrubar não um, mas quatro tabus de uma só vez.O primeiro estava ligado justamente ao adversário. O Santos não vencia o São Paulo desde janeiro de 2019, quando bateu o adversário por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Paulista daquele ano.>> CONFIRA COMO ESTÁ O SANTOS NA TABELA DO BRASILEIRÃODesde então, foram quatro encontros, com duas vitórias do São Paulo - 3 a 2 pelo Brasileirão de 2019 e 2 a 1 pelo Paulista 2020 - e dois empates, um pelo Brasileirão do ano passado (1 a 1) e outro pelo Nacional deste ano (2 a 2).

O segundo tabu também tinha o São Paulo como um dos protagonistas, mas não o único. O Santos não sabia o que era vencer um clássico desde outubro de 2019, quando bateu o Palmeiras por 2 a 0. Desde então, foram sete jogos contra os principais rivais do Estado e nenhuma vitória.

O Santos empatou duas vezes com o Palmeiras (0 a 0 e 2 a 2), uma com o Corinthians (1 a 1) e uma com o São Paulo (2 a 2), acumulando também uma derrota para cada um - 2 a 0 diante do Corinthians, 2 a 1 frente o São Paulo e o mesmo placar contra o Palmeiras.

O terceiro tabu "enterrado" tem como personagem... O São Paulo. A vitória do Santos, com gol de Jobson, encerrou uma série de 19 jogos do adversário sem derrotas no Morumbi. Desde a eliminação para o Mirassol, no Paulistão, o São Paulo acumulava 12 vitórias e 7 empates em seus domínios.

Para fechar, a vitória santista colocou um ponto final na sequência negativa no Brasileirão. Antes do clássico, o Santos acumulava quatro resultados ruins, que afastaram o time da parte de cima da tabela. O Peixe vinha de derrotas para Flamengo (4 a 1) e Vasco (1 a 0), além de um empate contra o Ceará (1 a 1), no último jogo do ano passado.

O fim dos tabus deixou o técnico Cuca bastante satisfeito: