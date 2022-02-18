Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos demite o técnico Fábio Carille após derrota para o Mirassol

Reunião no início da tarde desta sexta-feira confirmou a saída do treinador do Peixe...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 13:44
O Santos demitiu o técnico Fábio Carille do comando técnico nesta sexta-feira após uma reunião com os membros do Comitê de Gestão e o departamento de futebol, comandado por Edu Dracena e Guilherme Lipi.Carille teve 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas nos 27 jogos disputados com 35 gols marcados e 36 sofridos. Um aproveitamento de 45,67% O técnico deixa o Peixe na segunda colocação do Grupo D no Campeonato Paulista.
> Santos desliga Fábio Carille e vai buscar novo treinador: veja técnicos brasileiros livres no mercado
> Algum nome é viável para o Santos? Confira técnicos estrangeiros livres no mercado
O começo de ano ruim da equipe do Santos vinha causando incômodo dentro do clube. Carille comandou o Peixe nesta quinta-feira na derrota para o Mirassol por 3 a 2 pela sétima rodada do Paulistão. A equipe sofreu três gols antes dos 40 minutos e o primeiro tempo apático foi considerado "a gota d'água".
Contra o técnico pesou não apenas a falta de resultados, mas também a ausência de um bom desempenho. O empate na Vila Belmiro contra o São Bernardo, assim como a sofrida vitória contra o Ituano, levaram dúvidas sobre a evolução da equipe em relação a 2021.A diretoria santista entende que não conseguiu reforçar o time como imaginava, mas vê uma equipe mais qualificada do que na temporada passada, quando brigou para não cair até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
Em 2022, o Peixe entrou em campo sete vezes: empatou três, venceu duas e perdeu outras duas. A equipe santista é a quarta com menos finalizações no Paulistão, além de ser a primeira em finalizações sofridas e também a primeira em finalizações ao alvo.
Crédito: FábioCarillecomandouoSantosem27partidas(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados