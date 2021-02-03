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futebol

Santos demite o ex-atacante Alberto do cargo de coordenador de franquias

Ex-jogador havia assumido o cargo em novembro durante a gestão de Orlando Rollo...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 14:35

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:35

Crédito: Andrés Rueda segue com cortes nos funcionários dos Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O Santos demitiu o ex-jogador Alberto do cargo de Coordenador de Franquias e Embaixadas do clube. Campeão brasileiro em 2002 pelo Peixe, o ex-atacante assumiu o cargo no final de novembro durante gestão de transição de Orlando Rollo e ficou pouco mais de dois meses no cargo.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroAlberto é proprietário de um unidade da escolinhas Meninos da Vila. Em carta enviada aos franqueados e embaixadas, ele anunciou a saída e desejou sorte para a nova gestão do Santos.
O Peixe hoje conta com mais de 50 franquias de sua escolinha pelo Brasil. Há unidades por diversas regiões do País. Além de formar cidadãos, as escolinhas também ajudam o clube a garimpar novos talentos. O projeto das embaixadas visa aproximar o Santos de seus torcedores que estão longe da Vila Belmiro, disseminando a cultura do clube e aumentando o quadro social. Hoje, são sete embaixadas oficiais e mais 23 provisórias.Pelo Santos, Alberto jogou apenas a temporada de 2002. Foram 29 jogos e 12 gols, sendo o principal goleador da campanha do título brasileiro. Passou também por Ituano, Internacional, Necaxa (México), Atlante (México), Paulista, Rio Branco-SP, Palmeiras, Náutico, Botafogo-SP, Dynamo Moscou (Rússia), Corinthians, Rostov (Rússia), Atlético Mineiro, Coritiba, Ventforet Kofu, Grêmio Barueri, Ceará e Catanduvense.

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