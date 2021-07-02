Santos demite Aarão Alves e anuncia Chipp como técnico do Sub-20

Crédito: Aarão Alves não é mais o técnico da equipe Sub-20 do Santos (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos comunicou a saída do treinador Aarão Alves, do Sub-20, na tarde desta sexta-feira. O seu irmão, André Alves, que ocupava o cargo de auxiliar técnico, também deixou o clube. O técnico Rodrigo Chipp, que ocupava o cargo de auxiliar técnico de Edinho no Sub-23, é o novo técnico do Sub-20.Os Meninos da Vila estão em 11º na tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos. O time vem de dura derrota para o Grêmio, por 5 a 2, em partida realizada na quarta-feira.

Aarão Alves havia voltado ao clube no final do ano passado durante a gestão de transição de Orlando Rollo. A nova administração deu tempo para avaliar o trabalho do treinador. Recentemente, o presidente Andres Rueda também comentou sobre a possibilidade de adaptações nas divisões de base do clube.- Nesse meio tempo ninguém ficou parado. Usamos esse tempo para entender os processos da base, desde a captação até a preparação para o jogador ir ao profissional. Nós levantamos e redesenhamos todos os processos junto com os dirigentes, agora vamos tentar implantar isso na base. Chegou a vez de dar umas mexidas na base. Isso tem caminhado e logo começamos a estruturar nossa base - completou.

Na próxima rodada da competição, os Meninos da Vila enfrentam o Palmeiras no Allianz Parque, em partida marcada para às 16 horas da segunda-feira (5). O técnico Chipp já deve comandar a equipe.

Confira a nota do Santos