Santos decide concentrar todo o elenco antes de decisão no Paulistão

Vivendo dias de agonia com a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista, o Santos decidiu concentrar todo o elenco para o jogo contra o São Bento, domingo, na Vila Belmiro. Os jogadores vão se reunir amanhã já pensando no duelo decisivo. Antes, os atletas estavam se apresentando somente no dia do jogo nas partidas em casa, e apenas os atletas relacionados para os duelos eram convocados. O Peixe precisa de ao menos um empate para se manter na Série A do estadual.Nesta sexta-feira, o técnico interino Marcelo Fernandes, que comandará domingo o Peixe pela última vez antes de Fernando Diniz assumir, teve uma conversa com todo o elenco e tentou passar confiança aos atletas. A ideia do Santos é que os jogadores mais experientes como Pará, Marinho e Luan Peres, chamem a responsabilidade neste momento difícil que o clube passa.Em paralelo a isso, a Torcida Jovem, maior organizada do clube, marcou uma manifestação de apoio antes da decisão. Integrantes da facção irão ao CT quatro horas antes do jogo e acompanharão o ônibus até a Vila Belmiro.O Peixe tem 10 pontos no Campeonato Paulista e consegue escapar da degola com um empate. O Santos em toda a sua história nunca foi rebaixado em uma competição.