Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos decide concentrar todo o elenco antes de decisão no Paulistão

Peixe joga sua sobrevivência na Séria A do Paulistão domingo contra o São Bento, na Vila...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 21:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 21:32
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Vivendo dias de agonia com a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista, o Santos decidiu concentrar todo o elenco para o jogo contra o São Bento, domingo, na Vila Belmiro. Os jogadores vão se reunir amanhã já pensando no duelo decisivo. Antes, os atletas estavam se apresentando somente no dia do jogo nas partidas em casa, e apenas os atletas relacionados para os duelos eram convocados. O Peixe precisa de ao menos um empate para se manter na Série A do estadual.Nesta sexta-feira, o técnico interino Marcelo Fernandes, que comandará domingo o Peixe pela última vez antes de Fernando Diniz assumir, teve uma conversa com todo o elenco e tentou passar confiança aos atletas. A ideia do Santos é que os jogadores mais experientes como Pará, Marinho e Luan Peres, chamem a responsabilidade neste momento difícil que o clube passa.Em paralelo a isso, a Torcida Jovem, maior organizada do clube, marcou uma manifestação de apoio antes da decisão. Integrantes da facção irão ao CT quatro horas antes do jogo e acompanharão o ônibus até a Vila Belmiro.O Peixe tem 10 pontos no Campeonato Paulista e consegue escapar da degola com um empate. O Santos em toda a sua história nunca foi rebaixado em uma competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados