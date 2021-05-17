Santos cria perfil oficial no Kwai, aplicativo de vídeos

O Santos anunciou a criação de um perfil oficial do clube no Kwai, aplicativo de criação de compartilhamento de vídeos curtos, para levar conteúdo exclusivo para os fãs do Peixe. O vídeo de estreia traz um compilado de cenas do elenco celebrando gols e partidas em campo e nos vestiários.

- Esse é mais um passo importante para a consolidação do Kwai no Brasil. Queremos estar cada vez mais próximos do dia a dia dos nossos usuários e sabemos o quanto os brasileiros são apaixonados por esportes - declarou Mariana Sensini, diretora da empresa no Brasil.Um dos aplicativos gratuitos mais populares do Brasil, o Kwai permite que o público crie seu próprio conteúdo e compartilhe vídeos online de forma fácil, inclusiva e acessível, em um universo interativo que possibilita a conexão de pessoas. Com a missão de tornar a vida das pessoas mais felizes, o Kwai acredita que todos os pequenos momentos da vida merecem ser compartilhados.