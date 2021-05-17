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Santos cria perfil oficial no Kwai, aplicativo de vídeos

Clube divulgou o acordo para a entrada no aplicativo na tarde desta segunda...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:24
Crédito: Divulgação / Santos FC
O Santos anunciou a criação de um perfil oficial do clube no Kwai, aplicativo de criação de compartilhamento de vídeos curtos, para levar conteúdo exclusivo para os fãs do Peixe. O vídeo de estreia traz um compilado de cenas do elenco celebrando gols e partidas em campo e nos vestiários.
- Esse é mais um passo importante para a consolidação do Kwai no Brasil. Queremos estar cada vez mais próximos do dia a dia dos nossos usuários e sabemos o quanto os brasileiros são apaixonados por esportes - declarou Mariana Sensini, diretora da empresa no Brasil.Um dos aplicativos gratuitos mais populares do Brasil, o Kwai permite que o público crie seu próprio conteúdo e compartilhe vídeos online de forma fácil, inclusiva e acessível, em um universo interativo que possibilita a conexão de pessoas. Com a missão de tornar a vida das pessoas mais felizes, o Kwai acredita que todos os pequenos momentos da vida merecem ser compartilhados.
O app está disponível nos sistemas iOS e Android, na App Store e no Google Play.

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