Santos credencia mais 30 sócios para a final da Libertadores no Maracanã

Mais 30 participantes do programa Sócio Rei terão a chance de ver a grande decisão da Copa Libertadores da América entre Santos e Palmeiras, no próximo dia 30, no Maracanã. Outros 25 já tinha sido contemplados, totalizando 55 que estarão no estádio para a final.A escolha será feita por critérios semelhantes da seleção inicial, ou seja, levando em conta a frequência no estádio em 2019 e 2020, a quantidade de compras na loja oficial do Clube e beneficiando também sócios de fora do Estado de São Paulo usando a pontuação do programa.O Santos ganhou da CBF mais 100 credenciamentos para a final. Metade desse número, ou seja, 50 convites, será disponibilizado para as famílias dos jogadores e da comissão técnica.