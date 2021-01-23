Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos credencia mais 30 sócios para a final da Libertadores no Maracanã

Ao todo, serão 55 participantes do Programa Sócio Rei empurrando o Peixe na grande decisão continental contra o Palmeiras, dia 30, no Rio de Janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 13:51

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 13:51

Crédito: Santos anunciou que mais 30 torcedores do Programa Sócio Rei estarão no Maracanã para a final (Divulgação
Mais 30 participantes do programa Sócio Rei terão a chance de ver a grande decisão da Copa Libertadores da América entre Santos e Palmeiras, no próximo dia 30, no Maracanã. Outros 25 já tinha sido contemplados, totalizando 55 que estarão no estádio para a final.A escolha será feita por critérios semelhantes da seleção inicial, ou seja, levando em conta a frequência no estádio em 2019 e 2020, a quantidade de compras na loja oficial do Clube e beneficiando também sócios de fora do Estado de São Paulo usando a pontuação do programa.O Santos ganhou da CBF mais 100 credenciamentos para a final. Metade desse número, ou seja, 50 convites, será disponibilizado para as famílias dos jogadores e da comissão técnica.
Vinte convites já foram distribuídos para funcionários que participarão da logística da partida e da ação com os sócios, torcedores e patrocinadores do Clube.
O presidente Andres Rueda também convidou o funcionário mais antigo do Clube, Seu Maneco, para preencher uma das vagas da nossa torcida no Maracanã. Todos os protocolos sanitários serão seguidos, desde a testagem prévia à viagem ao uso de máscaras em todos os momentos do evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados