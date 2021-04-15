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futebol

Santos contrata velho conhecido como supervisor da equipe Sub-23

Ricardo Occhiuto trabalhou no clube entre 2012 e 2018 e volta na vaga de Marcelo Passos...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 11:52
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O supervisor técnico Ricardo Occhiutto está de volta ao Santos. Ele ficou no Peixe entre 2012 e o início de 2018, foi demitido no início da gestão de José Carlos Peres e contratado nesta semana como novo supervisor da equipe sub-23 do Santos.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaOcchiutto teve passagens por diversas categorias da base do clube e conquistou títulos como Campeonato Paulista sub-17 em 2014. O supervisor também passou por Portuguesa, Noroeste e Rio Branco de Americana.
O ex-jogador Marcelo Passos, que ocupava o cargo de supervisor técnico da categoria, foi demitido ainda no início de março. Ele estava no cargo desde outubro de 2020, trazido pelo ex-presidente Orlando Rollo.A demissão de Marcelo Passos foi mais uma etapa do processo de enxugamento da folha salarial que a gestão Andres Rueda está fazendo no clube. Recentemente, Renato Florêncio (coordenador técnico), Ricardo Galotti (coordenador do departamento médico) e outros nomes também foram desligados.
Occhiutto foi campeão paulista em 2014 com a equipe sub-17 e trabalhou com jogadores como Robson Bambu, Thiago Maia, Claudinho, entre outros estavam no elenco. Aarão Alves foi o técnico do título sobre o Palmeiras por 2 a 1 na Vila Belmiro. Claudinho, do Santos, e Gabriel Jesus, do Palmeiras, foram artilheiros da competição naquele ano.

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