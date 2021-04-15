Santos contrata velho conhecido como supervisor da equipe Sub-23

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

O supervisor técnico Ricardo Occhiutto está de volta ao Santos. Ele ficou no Peixe entre 2012 e o início de 2018, foi demitido no início da gestão de José Carlos Peres e contratado nesta semana como novo supervisor da equipe sub-23 do Santos.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaOcchiutto teve passagens por diversas categorias da base do clube e conquistou títulos como Campeonato Paulista sub-17 em 2014. O supervisor também passou por Portuguesa, Noroeste e Rio Branco de Americana.

O ex-jogador Marcelo Passos, que ocupava o cargo de supervisor técnico da categoria, foi demitido ainda no início de março. Ele estava no cargo desde outubro de 2020, trazido pelo ex-presidente Orlando Rollo.A demissão de Marcelo Passos foi mais uma etapa do processo de enxugamento da folha salarial que a gestão Andres Rueda está fazendo no clube. Recentemente, Renato Florêncio (coordenador técnico), Ricardo Galotti (coordenador do departamento médico) e outros nomes também foram desligados.