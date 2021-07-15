futebol

Santos contrata Thomas Bueno, promessa do Internacional

Meio-campista, de 18 anos, assinou contrato com o Peixe até o fim de 2023...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 22:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 22:02
Crédito: Divulgação
O Santos contratou o meia Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque com a camisa do Internacional, de Porto Alegre. O jogador assinou com o clube na tarde desta quarta-feira.Em sua rede social, a joia de 18 anos comemorou o acerto com o Alvinegro Praiano. Bueno se vê preparado para o novo desafio com a camisa santista."Muito feliz por essa nova etapa que se inicia! Novos desafios, novas conquistas e uma nova história! Uma honra vestir o manto, é um orgulho que nem todos podem ter! Vamos @santosfc ⚫️⚪️?", disse.A expectativa é que o jogador integre as divisões de base do clube para, no futuro, pintar no time profissional do técnico Fernando Diniz. Thomas Bueno assinou contrato com o Peixe até o fim de 2023.

