Santos contrata Thomas Bueno, promessa do Internacional

O Santos contratou o meia Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque com a camisa do Internacional, de Porto Alegre. O jogador assinou com o clube na tarde desta quarta-feira.Em sua rede social, a joia de 18 anos comemorou o acerto com o Alvinegro Praiano. Bueno se vê preparado para o novo desafio com a camisa santista."Muito feliz por essa nova etapa que se inicia! Novos desafios, novas conquistas e uma nova história! Uma honra vestir o manto, é um orgulho que nem todos podem ter! Vamos @santosfc ⚫️⚪️?", disse.A expectativa é que o jogador integre as divisões de base do clube para, no futuro, pintar no time profissional do técnico Fernando Diniz. Thomas Bueno assinou contrato com o Peixe até o fim de 2023.