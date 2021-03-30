Santos contrata mais uma promessa da Bolívia para categorias de base

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O Santos contratou mais uma promessa da Bolívia para as categorias de base. O meia Luis Zeballos, de 18 anos, assinou em janeiro um contrato de dois anos com o clube, já treina com a equipe Sub-23 do Peixe e tem chamado a atenção dos dirigentes santistas.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaLuis Zeballos tem passagens pelas seleções sub-15, sub-17 e sub-20 da Bolívia. Em 2019, foi titular em todos os jogos do país no Sul-Americano Sub-17. Ele atuava em projeto de formação em seu país.

- Sou um meia rápido e inteligente. E sou fã do Neymar Jr - afirmou o garoto ao LLANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Zeballos ainda não pode atuar pelo Santos pelo Transferban da Fifa. Como tem 18 anos, ele já poderia ser inscrito pelo Peixe, ao contrário dos outros três bolivianos que atuam na base: Christian, Enzo e Miguel Terceros. O último é tratado como uma joia da base do Peixe.