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futebol

Santos conhecerá adversário das oitavas da Sul-Americana na próxima terça

Peixe vai enfrentar uma das equipes classificadas na fase de grupos da Sul-Americana...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:46
Crédito: Divulgação/Santos
Eliminado na fase de grupos da Taça Libertadores, o Santos garantiu a terceira colocação da sua chave e cai nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe entra no Pote 2 ao lado dos outros terceiros colocados que vieram da Libertadores e conhecerá seu adversário do Pote 1 na próxima terça-feira (1), às 13 horas, em sorteio realizado pela Conmebol.Nesta fase da Sul-Americana, o Pote 1 é composto pelos oito times que se classificaram da fase de grupos da competição: Rosario Central-ARG, Independiente-ARG, Arsenal-ARG, Athletico-PR, Peñarol-URU, Libertad-PAR, Bragantino e Grêmio. O Pote 2 é composto os oito terceiros colocados que caíram da Taça Libertadores: Independiente del Valle-EQU, Deportivo Táchira-VEN, Santos, Junior Barranquilla-COL, Sporting Cristal-PER, Nacional-URU, LDU-EQU e América de Cali-COL.
O Santos pode enfrentar uma equipe brasileira como Red Bull Bragantino e Grêmio ou Athletico-PR. As oitavas de final serão definidas em sorteio os confrontos serão denominados de A a G, com data marcada após o término da Copa América. Os duelos de ida acontecem entre os dias 13 e 15, os de volta, entre 20 e 22 de julho.A partir da quartas de final, já estará definido os duelos. O vencedor do confronto A enfrenta o H, B o G, C o F e D o E. Na semifinal, quem passar de A ou H enfrenta o D ou E e quem avançar de B e G duela contra o C e F. A final será em partida única. O vencedor da Copa Sul-Americana duela contra o vencedor da Copa Libertadores na Recopa Sul-Americana. O Peixe ganhará cotas da competição por jogos como mandante. O Alvinegro Praiano nunca conquistou uma Copa Sul-Americana, é um título inédito.
Veja como serão definidos os duelos:
- Oitavas de final (sorteio):
Confronto A: Pote 1 x Pote 2Confronto B: Pote 1 x Pote 2Confronto C: Pote 1 x Pote 2Confronto D: Pote 1 x Pote 2Confronto E: Pote 1 Pote 2Confronto F: Pote 1 Pote 2Confronto G: Pote 1 Pote 2Confronto H: Pote 1 Pote 2
- Quartas de final:
A x H (S1)B x G (S2)C x F (S3)D x E (S4)
- Semifinal:
S1 x S4S2 x S3
- Final (partida única):
S1 ou S4 x S2 ou S3

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