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futebol

Santos 'congela' renovação de Kaiky de olho em janela de transferências

Peixe precisa de R$ 76 milhões em vendas e zagueiro é um dos principais alvos da Europa...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 17:30

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:30

O Santos ainda não acertou a renovação de contrato com o zagueiro Kaiky, um dos titulares da equipe nas últimas duas temporadas. O contrato do atleta se encerra no 30 de novembro de 2023 e ainda não foi encaminhado um novo acordo.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o Peixe ainda não avançou por uma renovação porque entende que o jogador é o ativo mais fácil de ser vendido na janela do meio do ano. Ainda com dívidas, o clube precisa levantar dinheiro para organizar os cofres.
No orçamento do Santos para 2022 existe a previsão de R$ 76 milhões em receitas com venda de direitos econômicos de atletas. Até o momento, o Peixe conseguiu apenas cerca de R$ 7 milhões com a venda do atacante Marinho ao Flamengo.O Menino da Vila gostaria de renovar com o Peixe, mas entende a situação financeira do Santos e, ciente da boa reputação que tem no mercado, não coloca grandes empecilhos para uma possível saída.
Kaiky é o jogador da base com avaliação mais positiva por grandes clubes da Europa. No ano passado, realizou 37 partidas, sendo titular com Ariel Holan, Diniz e Fábio Carille. Ele foi apontado pelo jornal esportivo espanhol Marca como um dos atletas que podem "explodir" em 2022.
Crédito: OzagueiroKaikytemcontratocomoSantosatéofinalde2023(Foto:IvanStorti/SantosFC

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