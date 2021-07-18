Santos confirma Yan Razera como novo auxiliar de Fernando Diniz

Crédito: Fernando Diniz tem novo auxiliar técnico no Peixe: Ivan Razera (Ivan Storti/Santos FC

O Santos tem um novo auxiliar técnico para completar o quadro de Fernando Diniz. Trata-se de Yan Razera, de 46 anos, ex-jogador de futebol e que atuou com Diniz no Fluminense.Yan estava no sub-17 da Chapecoense e chegou no Santos na semana passada. A informação foi confirmada pelo Peixe neste domingo.“O Fernando me chamou e recebi essa oportunidade maravilhosa de integrar a comissão desse gigante, que é o Santos FC. Um convite como esse não tem como recusar. Aceitei sem pensar duas vezes pois, como já falei, é um gigante do futebol e o prazer de estar aqui é enorme”, comentou o novo membro da comissão alvinegra.

Em seu Instagram, o auxiliar Yan Razera falou sobre sua chegada ao Santos e nova parceria com o técnico do Alvinegro da Vila Belmiro.

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"Refazendo a parceria com Diniz a qual iniciei meu caminho na parte técnica. Continuo minha caminhada com a honra de fazer parte do enorme Santos FC, simplesmente o time do Rei", disse.

O auxiliar Márcio Araújo, que chegou ao Santos junto com Fernando Diniz, pediu demissão do clube no começo de julho. O profissional, de 61 anos, deixou o Peixe por questões pessoais.

No período em que esteve no clube, Márcio chegou a comandar a equipe em duas partidas, contra The Strongest, na derrota por 2 a 1, e Barcelona-EQU, também derrotado, dessa vez por 3 a 1, enquanto Diniz cumpria suspensão.

A comissão de Diniz conta com o auxiliar Eduardo Zuma e o preparador físico Wagner Bertelli, além dos auxiliares fixos Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa e os preparadores físicos Jean Carlo Lourenço e Marco Alejandro.