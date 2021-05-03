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Santos começa a ouvir conselheiros sobre mudança no Estatuto

Em 2019, clube fez algumas mudanças no Estatuto apenas para se adequar ao Profut...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação/SantosFC
O Santos já retomou as discussões para a mudança no Estatuto Social do Clube. Na última reunião realizada pelo conselho (19) foi criado um e-mail específico para receber propostas e sugestões dos conselheiros durante 60 dias.O calendário da reforma do Estatuto ainda não começou oficialmente, mas o Peixe já abriu um canal para os debates.
-Ainda não começou o calendário da reforma do Estatuto. Nós só abrimos um canal de ideias e sugestões. Por enquanto o e-mail é voltado apenas para os conselheiros. Ainda não é um processo formal, apenas um embrião - afirmou Celso Janete, presidente do Conselho Deliberativo.Ainda em 2019 o clube fez alterações no Estatuto apenas para se adequar ao Profut (Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) e não perder os benefícios.
Na temporada passada, o Santos não pôde utilizar o terceiro uniforme com o escudo retrô por uma regra que está no Estatuto.

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