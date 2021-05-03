Santos começa a ouvir conselheiros sobre mudança no Estatuto

O Santos já retomou as discussões para a mudança no Estatuto Social do Clube. Na última reunião realizada pelo conselho (19) foi criado um e-mail específico para receber propostas e sugestões dos conselheiros durante 60 dias.O calendário da reforma do Estatuto ainda não começou oficialmente, mas o Peixe já abriu um canal para os debates.

-Ainda não começou o calendário da reforma do Estatuto. Nós só abrimos um canal de ideias e sugestões. Por enquanto o e-mail é voltado apenas para os conselheiros. Ainda não é um processo formal, apenas um embrião - afirmou Celso Janete, presidente do Conselho Deliberativo.Ainda em 2019 o clube fez alterações no Estatuto apenas para se adequar ao Profut (Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) e não perder os benefícios.