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futebol

Santos coloca outdoor no CT Meninos da Vila para indicar fábrica de raios

Ação faz parte da campanha de lançamento dos novos uniformes do Peixe...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 11:06
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos instalou um outdoor no CT Meninos da Vila na noite desta quarta-feira (15) com as fotos de jogadores e jogadoras do clube vestindo os novos uniformes santista para a temporada. Com a temática de "raios" fazendo alusão aos Meninos da Vila, o Peixe lançou as novas camisas I e II no dia em que o clube completou 109 anos de existência. Além disso, a Umbro, em parceira com o Santos, também lançou um filtro no Instagram.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaO Centro de Treinamento em que o outdoor está fica na entrada da cidade de Santos e viveu tempos de abandono, com mato alto, lixo e até camisinhas chegaram a ser encontradas jogadas no local. Com o outdoor, o clube pretende melhorar a impressão das pessoas que passam pela cidade e identificar a "fábrica de raios".A imagem utilizada faz parte da campanha de lançamento do uniforme. A Santos Store, loja oficial do Santos na Internet (santosstore.com.br), e o portal da Umbro Brasil (umbro.com.br) já fazem a pré-venda. No sábado e domingo (17 e 18) serão realizadas as vendas exclusivas nos dois endereços. Os torcedores poderão adquirir as camisas pelo preço sugerido de R$289,90, ou no modelo feminino pelo preço de R$ 239,90, lembrando que membros do Programa Sócio Rei têm 10% de desconto na compra da camisa oficial na Santos Store online.

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