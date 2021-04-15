Santos coloca outdoor no CT Meninos da Vila para indicar fábrica de raios

O Santos instalou um outdoor no CT Meninos da Vila na noite desta quarta-feira (15) com as fotos de jogadores e jogadoras do clube vestindo os novos uniformes santista para a temporada. Com a temática de "raios" fazendo alusão aos Meninos da Vila, o Peixe lançou as novas camisas I e II no dia em que o clube completou 109 anos de existência. Além disso, a Umbro, em parceira com o Santos, também lançou um filtro no Instagram.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaO Centro de Treinamento em que o outdoor está fica na entrada da cidade de Santos e viveu tempos de abandono, com mato alto, lixo e até camisinhas chegaram a ser encontradas jogadas no local. Com o outdoor, o clube pretende melhorar a impressão das pessoas que passam pela cidade e identificar a "fábrica de raios".A imagem utilizada faz parte da campanha de lançamento do uniforme. A Santos Store, loja oficial do Santos na Internet (santosstore.com.br), e o portal da Umbro Brasil (umbro.com.br) já fazem a pré-venda. No sábado e domingo (17 e 18) serão realizadas as vendas exclusivas nos dois endereços. Os torcedores poderão adquirir as camisas pelo preço sugerido de R$289,90, ou no modelo feminino pelo preço de R$ 239,90, lembrando que membros do Programa Sócio Rei têm 10% de desconto na compra da camisa oficial na Santos Store online.