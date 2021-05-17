Santos chega a acordo por renovação do contrato de Gabriel Pirani

A renovação do meia Gabriel Pirani está próxima de acontecer. Após reunião, os representantes do atleta e a diretoria do Peixe chegaram em um acordo e devem assinar o contrato ainda nessa semana. A informação foi divulgada primeiro pelo UOL e confirmada pelo LANCE!/Diário do Peixe.
O contrato do jogador iria até o final de 2022, e após boas atuações, chamou atenção do mercado internacional. Ele teve uma proposta do Vancouver Whitecaps, do Canadá. Pirani assumiu a vaga de titular ainda com Ariel Holan, permaneceu com o técnico Marcelo Fernandes e, agora, com Fernando Diniz.O meia de 19 anos tem 16 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano, dois gols e duas assistências. A expectativa é que o jogador seja titular na próxima partida, contra o The Strongest, pela Copa Libertadores, nesta terça-feira. O Santos busca uma vitória para encaminhar a classificação para próxima fase.
Na semana passada, o Santos anunciou as renovações de Kevin Malthus e Derick. O clube ainda trabalha para conseguir as renovações de Lucas Braga, Kaio Jorge, Sandry, Cadu e Jhonnathan.