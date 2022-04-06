Santos busca lapidar Ed Carlos antes da promoção ao profissional

O Santos divulgou no início da manhã de domingo a relação de inscritos para a Copa Sul-Americana. Entre reforços e jogadores consagrados, muitos atletas da base estavam presentes. Como a lista pode contar com 50 nomes, Meninos da Vila que nem estrearam no profissional, como Jair e Patati, estão inscritos. Uma ausência, porém, chamou atenção.O meia Ed Carlos, de 21 anos, foi um dos destaques do Peixe no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior, mas acabou não subindo ao profissional. Em reunião com membros do Conselho Deliberativo do Santos, Rueda explicou os motivos.

- Ed Carlos preferimos ver mais um tempo no sub-20. É um jogador que têm muita técnica, isso todo mundo reconhece, e precisa ser um pouquinho lapidado - disse o cartola santista.O atleta chegou ao Alvinegro em junho do ano passado, vindo do rival São Paulo. Ele se destacava no Tricolor desde o sub-15. Ele foi um dos destaques do clube na conquista do título da Copa Votorantim de 2016, teve passagens pela Seleção Sub-20 e foi campeão da Copa São Paulo em 2019. No entanto, a sequência da carreira foi atrapalhada por algumas lesões.