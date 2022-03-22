Santos busca a contratação do atacante Emmanuel Martínez

O Santos está otimista em relação a contratação do atacante argentino Emmanuel Martínez, de 27 anos, que pertence ao Barcelona de Guayaquil. O Peixe formalizou uma proposta e aguarda retorno do time equatoriano para seguir com as negociações. A informação inicial é do jornalista argentino César Luis Merlo.A oferta do Alvinegro Praiano é de US$ 1.250.000 (R$ 5,0 mi) por 50% dos direitos econômicos. O jogador é um indicação do técnico Fabián Bustos para reforçar o elenco. Além de Martínez, o lateral Byron Castillo, que também pertence ao cube de Guayaquil, foi pedido pelo treinador. As negociações ainda não avançaram.

O Peixe tem uma série de contratações na mira. O jogador mais próximo de reforçar a equipe é o Willian Maranhão, do Bahia. Ele deve assinar em definitivo deixando a equipe Tricolor com uma porcentagem de seus direitos.Em reunião com o Conselho Deliberativo do Santos nesta segunda-feira, o presidente Andres Rueda falou sobre a possibilidade da chegada de reforços em breve.

“Eu não gostaria de falar sobre um jogador ser bom ou ruim. Posso garantir que todas as contratações feitas até agora e que serão feitas partem desse critério: demanda do treinador e área executiva. Todos vieram de pedidos deles. Sabemos que precisamos trazer reforços e vamos trazer. Estamos nos esforçando para viabilizar as demandas da área técnica. Temos uma janela de mais 15, 20 dias para trazer os jogadores que foram solicitados e o time estará mais encorpado”, disse.