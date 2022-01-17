Santos, Botafogo, América-MG e Mirassol estão nas quartas! Veja os resultados do domingo na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu neste domingo (16) os quatro primeiros times classificados para as quartas de final. São eles os alvinegros Botafogo e Santos, o Mirassol e o América-MG. O time carioca derrotou o Resende nos pênaltis e terá o Coelho pela frente na próxima etapa. Já o Peixe superou o Fluminense em duelo de gigantes e irá encarar a equipe do interior paulista. Confira os resultados deste domingo