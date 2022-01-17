Santos, Botafogo, América-MG e Mirassol estão nas quartas! Veja os resultados do domingo na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu neste domingo (16) os quatro primeiros times classificados para as quartas de final. São eles os alvinegros Botafogo e Santos, o Mirassol e o América-MG. O time carioca derrotou o Resende nos pênaltis e terá o Coelho pela frente na próxima etapa. Já o Peixe superou o Fluminense em duelo de gigantes e irá encarar a equipe do interior paulista. Confira os resultados deste domingo
Bahia 1 x 5 Mirassol* (em Bálsamo) - saiba mais
Fluminense 1 x 2 Santos* (em Araraquara) - saiba mais
Novorizontino 2 x 5 América-MG* (em Jaú) - saiba mais
*Botafogo 1 (5) x (4) 1 Resende (na Comendador Souza) - saiba mais
*classificados para as quartas de finalJOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (17/01) - OITAVAS DE FINAL
11h - Internacional x Palmeiras (em Diadema) - saiba mais
15h - Desportivo Brasil x Cruzeiro (em Porto Feliz)
17h30 - Oeste x Canaã (em Barueri)
20h - São Paulo x Vasco (em São Caetano) - saiba mais
QUARTAS DE FINAL
Mirassol x Santos
América-MG x Botafogo
Cruzeiro ou Desportivo Brasil x São Paulo ou Vasco
Internacional ou Palmeiras x Canaã ou Oeste