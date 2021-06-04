Santos apresenta o lateral Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme

Crédito: Ivan Storti

O Santos apresentou na tarde desta sexta-feira o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme, primeiros reforços do clube na temporada. O primeiro veio por empréstimo do Mirassol até o meio de 2022, ainda não estreou, mas já se mostrou-pronto para disputar a posição com Felipe Jonatan, o dono da vaga.- Eu vim buscar meu espaço. Ele é um grande jogador, respeito muito. O professor está acompanhando os treinamento e quando chegar o momento certo vou poder ajudar a equipe - afirmou Moraes.

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