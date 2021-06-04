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futebol

Santos apresenta o lateral Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme

Primeiros reforços do Peixe na temporada foram apresentados nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 15:21

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:21

Crédito: Ivan Storti
O Santos apresentou na tarde desta sexta-feira o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme, primeiros reforços do clube na temporada. O primeiro veio por empréstimo do Mirassol até o meio de 2022, ainda não estreou, mas já se mostrou-pronto para disputar a posição com Felipe Jonatan, o dono da vaga.- Eu vim buscar meu espaço. Ele é um grande jogador, respeito muito. O professor está acompanhando os treinamento e quando chegar o momento certo vou poder ajudar a equipe - afirmou Moraes.
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Marcos Guilherme já disputou duas partidas pelo Peixe. Ele entrou no segundo tempo dos confrontos contra o Bahia e Cianorte e pode ser titular neste sábado, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, com a lesão de Lucas Braga.- Para mim é um enorme orgulho estar vestindo a camisa do Santos. Venho com uma responsabilidade boa, com aval do treinador, que eu respeito há tempos, venho disposto a evoluir, crescer e vou assumir essa responsabilidade, vou trabalhar para ajudar o Santos e retribuir toda essa confiança que eles me deram - afirmou Marcos Guilherme.

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