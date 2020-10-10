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futebol

Santos anuncia retorno de Robinho para quarta passagem

Contrato será de cinco meses, com 'salário simbólico', preferência de renovação e bônus por jogos disputados...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 20:19

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 20:19

Através das suas redes sociais, o Santos anunciou o retorno do atacante Robinho ao clube neste sábado (10). Conforme apurou o LANCE!, o atleta volta ao Peixe com um contrato de cinco meses (até o fim do Campeonato Brasileiro) com um salário simbólico próximo a R$ 1,5 mil. Contudo, caso complete 10 jogos, o jogador terá direito a bonificação R$ 300 mil, com mais R$ 300 mil depois de 15 partidas. Esses valores seriam pagos apenas ao fim do vínculo.
O Alvinegro terá preferência na extensão do contrato do "Rei das Pedaladas" por mais 1 ano e 7 meses.
- Aqui sempre foi a minha casa. Meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo, e fazer o Santos FC voltar ao lugar mais alto, que é de onde nunca deveria ter saído. Sensação maravilhosa de poder voltar ao clube que me projetou para o futebol. Foi aqui onde eu cresci. Sempre sonhei em ser jogador e foi o Santos FC tornou tudo isso possível - disse Robinho ao site oficial do Santos.
- Torcida do Peixão, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Isso me deixa com muito orgulho. Tenho memórias maravilhosas aqui dentro. Pode ter certeza que vou dar o meu melhor para ajudar o Santos FC dentro e fora de campo - concluiu.
O acordo entre as partes foi costurado desde o início deste sábado (10). Inicialmente, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, e a representante de Robinho, Marisa Alija se encontraram no CT Rei Pelé e alinharam o acerto, que precisou ser aprovado pelo Comitê Gestor e Conselhos Fiscal e Deliberativo.

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