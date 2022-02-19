Santos anuncia novo patrocinador para os calções do uniforme

O Santos anunciou na tarde deste sábado um novo patrocinador nos calções do time profissional masculino. A Saint-Gobain Produtos Para Construção, que tem as marcas Brasilit e Quartzolit, é o novo parceiro oficial do Peixe e a estreia será neste domingo (20) no clássico com o São Paulo, pelo Paulistão, na Vila Belmiro.O presidente do Santos, Andres Rueda, enalteceu a chegada dos novos parceiros oficiais ao time.

- São grandes e tradicionais empresas do mercado, que patrocinam um time de futebol paulista pela primeira vez. É motivo de orgulho terem escolhido o Santos e demonstra credibilidade no mercado - disse.

- Escolhemos o Santos porque, assim como a Brasilit e a Quartzolit, é um time com muita história, glórias e tradição. Estamos muito contentes e orgulhosos em ter nossos logos estampados no uniforme do Peixe para esta temporada - explica Renato Holzheim, diretor geral da Saint-Gobain Produtos para Construção.

- Acreditamos que essa parceria irá fortalecer as marcas e aumentar sua visibilidade com o público, o nosso patrocínio além da presença no uniforme do time irá se desdobrar para uma série de ações nas plataformas digitais - detalha Vinícius Araújo, Diretor de Marketing na Saint-Gobain Produtos Para Construção.

O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, ressalta a importância da nova parceria, mantendo todas as propriedades de patrocínio no uniforme time masculino.- Com esse anúncio da Quartzolit e Brasilit, conseguimos fechar todas as propriedades disponíveis da equipe profissional masculina, reforçando que o Santos está mostrando sua força no mercado - relatou Rafael.

Sobre a Saint-Gobain

Fundada na França em 1665, a Saint-Gobain é líder mundial em soluções para obras de construção civil, desde a fundação até as telhas. No Brasil, a divisão Saint-Gobain Produtos Para Construção reúne em seu portfólio sete marcas – Quartzolit, Brasilit, Placo, Isover, Ecophon, Sonex e Owa – que fornecem soluções completas para todas as necessidades construtivas, da fundação ao telhado, com a missão de seguir inovando e oferecendo produtos completos e integrados em um dos mercados de maior relevância do país