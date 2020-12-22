Santos anuncia criação de centro de inovação para negócios esportivos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Peixe anunciou nesta terça-feira (22) a criação do Santos Innovation Hub, projeto em parceria com a Egregora, empresa de construtora de ecossistemas de cultura, empreendedorismo e inovação, para desenvolvimento de startups relacionadas ao esporte.

A iniciativa foi anunciada em entrevista coletiva virtual realizada nesta terça-feira (22) e contou com a presença do presidente santista Orlando Rollo, do superintendente de administração e finanças, Luiz Eduardo Silveira, e de representantes dos parceiros. De acordo com os responsáveis pela Egregora, o retorno nesses processos pode ser de até 15 vezes, sendo que para o Alvinegro Praiano não existirá custos.

- O centro de inovação tem um enorme potencial para descobrirmos e revelarmos grandes empresas, assim como as categorias de base desenvolvem jovens talentos do esporte. A ideia é que o mesmo local que relevou grandes jogadores para o futebol mundial, agora descubra também novos unicórnios - disse Thomaz Neto, fundador da empresa.

Presidente do Santos, Orlando Rollo exaltou o projeto como mais uma ação que coloca o Peixe como protagonista.

- É muito importante esse projeto, que está trazendo modernidade ao Santos FC. Mostrando que o Santos mais uma vez se destaca como protagonista no futebol brasileiro - afirmou o presidente santista.

Vários serão os ramos sugeridos para as startups, iniciantes ou consolidadas, se envolveram no projeto. São eles: