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futebol

Santos anuncia criação de centro de inovação para negócios esportivos

Iniciativa será em parceria com empresa de construtora de ecossistemas de cultura e inovação e não terá custos ao Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 16:24

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 16:24

Crédito: Divulgação/Santos FC
O Peixe anunciou nesta terça-feira (22) a criação do Santos Innovation Hub, projeto em parceria com a Egregora, empresa de construtora de ecossistemas de cultura, empreendedorismo e inovação, para desenvolvimento de startups relacionadas ao esporte.
A iniciativa foi anunciada em entrevista coletiva virtual realizada nesta terça-feira (22) e contou com a presença do presidente santista Orlando Rollo, do superintendente de administração e finanças, Luiz Eduardo Silveira, e de representantes dos parceiros. De acordo com os responsáveis pela Egregora, o retorno nesses processos pode ser de até 15 vezes, sendo que para o Alvinegro Praiano não existirá custos.
- O centro de inovação tem um enorme potencial para descobrirmos e revelarmos grandes empresas, assim como as categorias de base desenvolvem jovens talentos do esporte. A ideia é que o mesmo local que relevou grandes jogadores para o futebol mundial, agora descubra também novos unicórnios - disse Thomaz Neto, fundador da empresa.
Presidente do Santos, Orlando Rollo exaltou o projeto como mais uma ação que coloca o Peixe como protagonista.
- É muito importante esse projeto, que está trazendo modernidade ao Santos FC. Mostrando que o Santos mais uma vez se destaca como protagonista no futebol brasileiro - afirmou o presidente santista.
Vários serão os ramos sugeridos para as startups, iniciantes ou consolidadas, se envolveram no projeto. São eles:
- Mapeamento de performance (profissional ou base);- Scout (análise tática integrada);- Transformação digital da gestão de organizações esportivas;- E-sports;- Marketing do esporte – voltado a engajamento de fãs;- Venda de ingressos e outras receitas;- Saúde desportiva;- Medicina desportiva;- Nutrição desportiva;- Reabilitação desportiva;- Psicologia desportiva;- Direito desportivo.

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