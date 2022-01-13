Santos anuncia a renovação de contrato com Wesllley Patati

O Santos anunciou a renovação de contrato do atacante Weslley Patati até o final de 2024. A informação foi antecipada pelo DIÁRIO na última terça-feira. O Menino da Vila comemorou a renovação e a boa fase que vive na Copa São Paulo.- Agora a torcida pode ficar mais tranquila. Ainda vou ter muito tempo jogando com esse manto, se Deus quiser. Vamos que vamos, já renovamos e vamos para cima. Estou muito feliz por vestir esse manto, por dar alegria à torcida e espero continuar assim - vibrou Patati.

- Graças a Deus estou podendo mostrar o meu melhor futebol. Quero continuar assim, dando o meu melhor, me destacando e sempre crescendo cada vez mais. Espero que a torcida possa continuar nos apoiando no resto da Copinha, todo mundo junto, vai ser uma força muito grande para todos nós. Estou muito feliz por estar crescendo ao longo do campeonato. A gente vai chegar, temos certeza, nosso grupo está muito forte e unido - declarou o atacante.O vínculo do jogador era até dezembro deste ano. Houve uma videoconferência na segunda-feira entre os representantes do atleta e a diretoria santista. Haverá ajuste salarial e a multa milionária da joia santista mantida em € 100 milhões de Euros (cerca de 640 milhões de reais).

Natural do Maranhão, Patati chegou ao Santos em julho de 2019, quando foi aprovado nos testes e assinou contrato de formação. O talento mostrado foi tanto que o contrato profissional não demorou para chegar. Hoje ele tem multa milionária com o clube (100 milhões de Euros).

O ano de 2021 foi o primeiro do atacante na categoria Sub-20 e ele anotou seis gols, sendo o principal destaque do Santos na disputa do Brasileiro da categoria. O garoto também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Ele antes acumulava convocações para a Seleção de base.

O presidente Andres Rueda também comemorou a renovação e fala em investimento na base.

- O Patati é mais um exemplo de que estamos olhando para a base e investindo no futuro do clube. O importante é ressaltar que não pensamos nesses jogadores como produtos para venda e sim como reforços para ganhar títulos. Investimos no nosso elenco para ganhar campeonatos e seguiremos assim. Estamos felizes com mais essa renovação, assim como fizemos com outros jogadores formados no clube e que já estão no time profissional - afirmou Rueda.