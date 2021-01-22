Santos anuncia a renovação de contrato com patrocinador

O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira a renovação do contrato de patrocínio com a Philco até o final da temporada. Vai ser o quarto ano da empresa como parceira do clube. A marca Philco é estampada no espaço superior nas costas dos uniformes de jogo, além de diversas propriedades de exposição de marca, presença e ações nas redes sociais oficiais, propriedades de hospitalidade e relacionamento com torcida e sócios.- Para nós é uma alegria muito grande renovar com o Santos em um momento tão especial para a história do clube. A Philco é uma marca focada em inovação, desde quando produziu o primeiro televisor no Brasil até os dias de hoje. Temos uma relação de parceria e confiança com o brasileiro. Sabemos da sua paixão pelo futebol e estaremos ainda mais presentes no dia-a-dia dos consumidores, não só com os nossos produtos e soluções, mas também com ações que nos aproximem - declara Cristiane Clausen, diretora executiva da Philco.O executivo de marketing do Santos, Marcelo Frazão, destacou a longevidade da parceria entre a empresa e o clube.- A parceria entre Philco e Santos FC está a caminho de se tornar uma das mais longevas do mercado de patrocínios no futebol brasileiro. O raro compromisso da patrocinadora com o Clube em diferentes momentos esportivos, mudanças de gestão e atual contexto de estádios sem público é algo a ser comemorado e exaltado - afirmou.