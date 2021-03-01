Santos anuncia a demissão do ex-volante Renato

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira o desligamento do ex-jogador Renato Florêncio de suas funções no clube. No comunicado, o clube lembrou toda a contribuição de Renato como jogador e dirigente, exaltando toda sua história.

.> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois de encerrar a carreira, o ex-volante passou por algumas funções dentro do clube, como gerente de futebol, coordenador da base e coordenador de futebol. Renato, no entanto, pouco apareceu nas funções.Confira a nota oficial do Santos