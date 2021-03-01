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Santos anuncia a demissão do ex-volante Renato

Ídolo do clube ocupava a função de coordenador de futebol do Peixe...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 19:21
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos anunciou na noite desta segunda-feira o desligamento do ex-jogador Renato Florêncio de suas funções no clube. No comunicado, o clube lembrou toda a contribuição de Renato como jogador e dirigente, exaltando toda sua história.
.> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois de encerrar a carreira, o ex-volante passou por algumas funções dentro do clube, como gerente de futebol, coordenador da base e coordenador de futebol. Renato, no entanto, pouco apareceu nas funções.Confira a nota oficial do Santos
O Santos FC informa que o profissional Renato Florêncio foi desligado de suas funções nesta segunda-feira (1º). O Santos agradece a sua valiosa contribuição, dentro e fora dos gramados, um verdadeiro ídolo na nossa história. Infelizmente, porém, essa decisão foi necessária diante do atual cenário financeiro que atravessa o Clube.

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