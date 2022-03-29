Santos anuncia a contratação do volante Rodrigo Fernández

O Santos anunciou a contratação do volante uruguaio Rodrigo Fernández nesta terça-feira. Ele pertence ao Guaraní, do Paraguai, e chega por empréstimo ao Peixe até o final da temporada, com opção de compra após o encerramento do vínculo. Ele comemorou sua chegada no clube e falou que quer brigar por coisas grandes nas competições.- Estou muito feliz por estar aqui e espero estar ao nível que é necessário nesse clube tão grande da América. Sei que o Santos é muito gigante. Como todos sabemos, temos que brigar por coisas importantes. O Santos tem seus objetivos e esperamos fazer uma boa Sul-Americana, uma boa Copa do Brasil e brigar pelo Campeonato Brasileiro - afirmou o reforço.

Rodrigo Fernández explicou o apelido de "Pitbull" e agradeceu as mensagens de apoio da torcida.- Sou um jogador que gosta de jogar no limite. Quero representar o torcedor quando jogo, sem bola perdida. Deixo tudo no campo. Pitbull é um apelido que se colocou em mim de pouco em pouco. É um elogio, é algo que me caracterizou por muito tempo e que gosto. Quero mandar um abraço a todos os santistas. Chegaram muitas mensagens e fico muito feliz por estarem felizes com a minha chegada. Vou dar o meu melhor para estar no nível do clube. Espero ver todos na próxima partida - finalizou a contratação santista.

Fernández foi revelado pelo Danubio-URU. Após boa passagem, se transferiu para o Guarani, clube pelo qual venceu a Copa Paraguay 2019, Clausura 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 110 oportunidades, marcando seis gols e dando três assistências.