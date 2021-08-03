Santos anuncia a contratação do venezuelano Matías Lacava

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira (3) a contratação do meia-atacante Matías Lacava, de 18 anos, que estava no Puerto Cabello, da Venezuela. O venezuelano chega por empréstimo até dezembro de 2022, com valor de compra fixado. Matías Lacava prepara a logística para viajar ao Brasil e se apresentar ao Peixe, o que deve acontecer nos próximos dias. A princípio, o jogador atuará pelo Sub-23.- Sem dúvida é um importante reforço para o Santos e já estávamos monitorando fazia tempo, por seu potencial. Um jogador que estava sendo procurado por vários clubes, mas escolheu o nosso time. Seja bem-vindo Lacava - afirmou o presidente Andres Rueda.
Matías Lacava é considerado uma joia na Venezuela, acumula passagens por Barcelona (ESP), Lazio (ITA) e Benfica (POR), e foi convocado para a seleção principal nesta temporada. Em sua passagem pelo Barcelona, o jogador foi apelidado de “Messi Venezuelano”.Aos 9 anos, o time da Catalunha rescindiu com o jogador pelo receio de sofrer uma punição da Fifa pela contratação de um atleta menor de idade. As características do jogador são parecidas com as de Soteldo, que chegou ao Santos em 2019 e caiu nas graças da torcida do Peixe. Rápido, Matías Lacava tem 1,62m e atua como ponta e meia.