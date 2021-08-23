Santos anuncia a contratação do atacante Diego Tardelli

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou a contratação do atacante Diego Tardelli na tarde desta segunda-feira. Aos 36 anos, o jogador assinou o contrato até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulista 2022. Ele já passou por exames médicos e inicia os treinos com o técnico Fernando Diniz.Diego Tardelli teve uma passagem nas categorias de base do Santos, mas explodiu no São Paulo. O jogador comentou sobre o retorno ao clube.

- Tenho boas lembranças aqui, a gente fez um baita campeonato na época, com Diego, de vez em quando eu subia para os juniores, que tinha o Robinho. É uma lembrança legal e hoje posso retornar aqui, totalmente diferente, com a minha história de atleta, sendo contratado por um clube grande, que é o Santos. Estou muito feliz, com essa oportunidade, de trabalhar aqui de novo. Muito à vontade, muito motivado - ressaltou o jogador.O atacante faz questão de enaltecer o “peso” da camisa do Santos, citando o Rei Pelé, Neymar e também já projeta trabalhar com o técnico Fernando Diniz.

- É uma camisa de peso, tradição, o que me motiva. Saber que vários ídolos passaram aqui pelo Clube e eu, com toda a minha trajetória, poder jogar em um time por onde passou o Rei, Neymar, Robinho, Diego. E trabalhar com o Diniz. Sempre tive essa vontade de trabalhar com ele e estou tendo essa oportunidade, aqui no Santos - comentou.

O atacante é um dos maiores ídolos da história do do Atlético-MG. Ao todo, são 230 partidas e 112 bolas na rede. Pelo time mineiro, foi campeão da Libertadores (2013), da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana (2014), além de ter sido também bicampeão estadual (2010 e 2013).