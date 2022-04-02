Santos anuncia a contratação do atacante Bryan Angulo

O Santos anunciou na tarde deste sábado a contratação de mais um reforço para as disputas do Campeonato Brasileiro, da Conmebol Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2022. O atacante equatoriano Bryan Angulo rescindiu com o Cruz Azul, do México, e foi ao CT Rei Pelé na manhã deste sábado (2) para assinar contrato com o Peixe até 30 de junho de 2023.- Estou muito contente, com muita vontade e expectativa de chegar a um clube grande como o Santos FC, com a história que tem. Fiquei muito feliz e muito motivado quando soube que o Santos tinha interesse em mim, por isso fiz o possível para poder estar aqui. Fui falar com a diretoria e com o treinador de Cruz Azul, que se portou muito bem para me deixar sair. A verdade é que estou muito feliz de estar aqui - afirmou o novo reforço.
Nascido em Guayaquil, no Equador, Angulo tem 26 anos e foi revelado no Rocafuerte FC, em sua cidade natal. Destaque nas categorias de base, o atacante foi contratado pelo Emelec e iniciou sua carreira profissional em 2014.Após temporadas de destaque no futebol equatoriano, Angulo acertou sua transferência para o Cruz Azul, do México, em 2019. Chegou a ser emprestado para o Tijuana em 2020, mas retornou para o clube celeste na última temporada, onde permaneceu até hoje.
Campeão nacional no Equador e no México, Angulo espera repetir o sucesso vestindo o Manto Sagrado do Santos.
- Que esperem muito coração de mim, esperem um cara que vai dar o melhor de si em todos os jogos e que, se tudo der certo, com muitos gols. Assim será! - finalizou o atacante.
Angulo é o nono reforço anunciado pelo Peixe em 2022. Anteriormente, o Alvinegro Praiano já havia acertado com o meia Bruno Oliveira, o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia-atacante Ricardo Goulart, lateral-direito Auro, o zagueiro Maicon, o volante Willian Maranhão, o meia Rodrigo Fernández e meia-atacante Jhojan Julio.