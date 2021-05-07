Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos anuncia a contratação de Fernando Diniz

Técnico assume a equipe na partida de terça-feira, contra o Boca Juniors. No domingo, contra o São Bento, Peixe será comandado mais uma vez por Marcelo Fernandes...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 14:53
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Fernando Diniz é o novo técnico do Santos. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta sexta-feira. Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE antecipou, o treinador assume o comando do time no jogo de terça-feira (11) diante do Boca Juniors, pela Copa Libertadores, na Vila Belmiro. No domingo (9), Marcelo Fernandes segue como treinador contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista.Aos 47 anos de idade, Fernando Diniz iniciou seu trabalho como treinador em 2008 (mesmo ano em que se despediu dos gramados como jogador) e tem em seu estilo de jogo a intensidade, muita posse de bola, a ofensividade, além de utilizar novos valores em campo.Nascido no dia 27 de março de 1974, em Patos de Minas-MG, começou a carreira como jogador em 1993, no Juventus, da capital paulista, onde atuou até 1996. Passou por grandes clubes brasileiros como Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e o Santos FC, em 2005.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados