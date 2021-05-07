Santos anuncia a contratação de Fernando Diniz

Fernando Diniz é o novo técnico do Santos. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta sexta-feira. Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE antecipou, o treinador assume o comando do time no jogo de terça-feira (11) diante do Boca Juniors, pela Copa Libertadores, na Vila Belmiro. No domingo (9), Marcelo Fernandes segue como treinador contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista.Aos 47 anos de idade, Fernando Diniz iniciou seu trabalho como treinador em 2008 (mesmo ano em que se despediu dos gramados como jogador) e tem em seu estilo de jogo a intensidade, muita posse de bola, a ofensividade, além de utilizar novos valores em campo.Nascido no dia 27 de março de 1974, em Patos de Minas-MG, começou a carreira como jogador em 1993, no Juventus, da capital paulista, onde atuou até 1996. Passou por grandes clubes brasileiros como Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e o Santos FC, em 2005.