Santos ainda deve mais de R$ 1,7 milhão para Leandro Donizete

O Santos contratou o volante Leandro Donizete para temporada 2017 a pedido do técnico Dorival Junior. O jogador chegou com um salário em torno de R$ 300 mil, mas nunca se firmou, passou por empréstimo e lesões até deixar o Peixe no final de 2020.O valor total da dívida do Peixe com o jogador era de R$ 3.564,347, mas o clube conseguiu um desconto de cerca de R$ 700 mil. Até o final de 2020, porém, apenas R$ 73 foi pago. Em 2021, a gestão liderada por Andres Rueda pagou cerca de R$ 1 milhão. Ainda resta, exatamente, R$ 1.766,088, parcelados em 33 vezes. Os valores incluem direito de imagem e verbas rescisórias.