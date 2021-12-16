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futebol

Santos ainda deve mais de R$ 1,7 milhão para Leandro Donizete

Peixe ainda terá de pagar 33 parcelas por verbas rescisórias e direitos de imagem...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 08:34

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 08:34

O Santos contratou o volante Leandro Donizete para temporada 2017 a pedido do técnico Dorival Junior. O jogador chegou com um salário em torno de R$ 300 mil, mas nunca se firmou, passou por empréstimo e lesões até deixar o Peixe no final de 2020.O valor total da dívida do Peixe com o jogador era de R$ 3.564,347, mas o clube conseguiu um desconto de cerca de R$ 700 mil. Até o final de 2020, porém, apenas R$ 73 foi pago. Em 2021, a gestão liderada por Andres Rueda pagou cerca de R$ 1 milhão. Ainda resta, exatamente, R$ 1.766,088, parcelados em 33 vezes. Os valores incluem direito de imagem e verbas rescisórias.
O volante começou a carreira na Ferroviária-SP e depois defendeu o Coritiba entre 2008 e 2011. Em seguida, o volante jogou pelo Atlético-MG de 2012 a 2016, onde conquistou a Taça Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014.Em seguida, Donizete viveu sua melhor fase da carreira, jogando pelo Atlético-MG de 2012 a 2016, onde conquistou a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014. Quando seu contrato acabou, foi contratado pelo Santos.
Crédito: LeandroDonizetefoicontratadopeloSantosem2017,masnãosefirmounoclube(Foto:Divulgação/Santos

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