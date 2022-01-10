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futebol

Santos aguarda Goulart nesta terça para exames e assinatura do contrato

Jogador é o principal reforço do Peixe para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 18:56

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:56

O Santos deve receber nesta terça-feira (11) sua grande contratação para temporada 2022: o meia-atacante Ricardo Goulart. Com tudo acertado, o jogador é esperado no CT Rei Pelé para realizar exames médicos, assinar contrato e, se tudo ocorrer bem, existe a possibilidade de que o anúncio da contratação aconteça no mesmo dia.O Peixe vem analisando o contrato que ambas as partes irão assinar minuciosamente para que não aconteça nenhum problema futuro. Aos 30 anos, Goulart vai assinar um vínculo de duas temporadas com o Santos e terá o maior salário do elenco: cerca de R$ 500 mil.
As negociações com o jogador duraram pouco mais de uma semana, com o acordo sendo firmado de fato neste sábado. Maior reforço da gestão de Andres Rueda, Ricardo Goulart teve o aval do executivo de futebol, Edu Dracena, que trabalhou com o jogador no Palmeiras e reforçou internamente a necessidade de contratação de um atleta com a bagagem do meia-atacante até como forma de potencializar os garotos do Peixe.Além do parecer de Dracena, os membros do Comitê de Gestão que aprovaram a contratação levaram em consideração a diminuição da folha salarial do clube proporcionado com as saídas de Pará, Jean Mota, Diego Tardelli e Raniel. A economia do Santos com a rescisão de três desses atletas e com o empréstimo de Raniel (Santos paga a metade do salário) é superior ao valor que o Peixe vai gastar com os salários de Ricardo Goulart.
Ricardo Goulart atuou como segundo atacante e de centroavante e, em algumas oportunidades, como ponta e meia. Na China, inclusive, ele é considerado um dos jogadores estrangeiros mais vitoriosos do país. Ao todo, conquistou três títulos do Campeonato Chinês, um da Liga dos Campeões da Ásia, um da Copa e três da Supercopa.
A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.
Crédito: RicardoGoulartdeveassinarocontratocomoSantosnestaterça(Foto:Divulgação/Guangzhou

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