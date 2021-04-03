Santos agenda reunião decisiva com WTorre sobre a Nova Vila no dia 20

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O projeto da Nova Vila Belmiro terá um marco importante no próximo dia 20 de abril. Duas reuniões agendadas entre Santos e a WTorre serão decisivas para a sequência do projeto. Na primeira delas, pela manhã, o arquiteto responsável pelo projeto, Luis Volpato, irá detalhar a arquitetura da Nova Vila para os membros do Comitê de Gestão e a comissão do Conselho responsável por acompanhar o projeto.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa segunda, e mais importante, a WTorre apresentará ao CG os resultados financeiros esperados para o projeto e para o clube, além do modelo de captação financeira. Se o modelo econômico for aprovado pelo CG, a WTorre espera ter em até seis meses todos os projetos complementares aprovados para iniciar a captação. Em paralelo, o projeto será apresentado ao Conselho Deliberativo para a aprovação ou não. O presidente Andres Rueda também revelou o desejo de levar o projeto paruma assembleia de sócios.

Como o DIÁRIO antecipou, o Retrofit da Vila faz parte de um projeto de Fundo de Investimento Imobiliário que a WTorre está estruturando ao lado do BTG Pactual. Além da Vila, o Fundo teria o Allianz Parque, o novo São Januário, a Arena da Ponte Preta e outros dois estádios.Pelo MOU (Memorando de Intenções) assinado com a WTorre, com validade de um ano, parceria teria entre 30 e 35 anos e a remuneração do Santos durante o período seria de 2,5% a 15% do faturamento (estima-se que o percentual seja de 6%). Após o prazo do contrato, todas as receitas da Nova Vila seriam do clube.