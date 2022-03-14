Santos adota concentração total para a partida contra a Ferroviária

O Santos adotou concentração total para a partida contra a Ferroviária nesta quarta-feira, às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo atrasado pela décima rodada do Campeonato Paulista.Na terceira colocação do Grupo D, o Peixe precisa de uma vitória no confronto desta quarta para acabar com o risco de rebaixamento e para seguir dependendo apenas de suas forças para conseguir a classificação para as quartas de final da competição.
Após a derrota no clássico para o Palmeiras neste domingo, a equipe de Fabián Bustos segui para Itu. O elenco está hospedado no Otho Hotel, onde treinou na manhã desta segunda-feira e treina na manhã desta terça-feira. Depois do jantar na terça, a delegação viaja para Araraquara.O confronto era para ter acontecido no sábado do dia 5 de março, mas foi adiado devido à queda de energia no estádio. Depois da partida contra a Ferroviária, o Santos recebe o Água Santa na Vila Belmiro no domingo.