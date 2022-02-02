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futebol

Santos adota cautela para a promoção de Weslley Patati

Jogador foi inscrito no Paulistão, mas ainda não será integrado ao profissional...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 11:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 11:49
O atacante Weslley Patati, apesar de ter sido inscrito na lista B do Campeonato Paulista, não deve fazer parte do elenco profissional do Santos no primeiro semestre. Segundo Edu Dracena, executivo de futebol do clube, é preciso tomar cuidado para não "queimar etapas".- Ainda não. Vamos dar um tempo para ele. Pode treinar, mas integrar o elenco profissional de fato ainda não. Não podemos queimar etapas. Às vezes, fazer isso é ruim para o atleta, não para nós. Às vezes, ele ,não está preparado para viver aquele ambiente do profissional. O que adianta viver esse ambiente e não jogar? Melhor deixar no Sub-20, pegar experiência e aí sim, no final do ano, subir. Tudo tem a sua hora - disse Edu Dracena ao SantosCast.
O Santos inscreveu no Campeonato Paulista 2022 Rwan, Sandro, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Patati, Jair, Diógenes, Derick e Jhonnathan, que fizeram parte da campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior.O jogador teve seu contrato renovado com o Peixe recentemente. O vínculo do jogador era até dezembro deste ano, mas foi estendido até o final de 2024. Houve um ajuste salarial e a multa milionária da joia santista mantida em € 100 milhões de Euros (cerca de 640 milhões de reais).
Crédito: PatatifoiumdosdestaquesdoSantosnaCopinha(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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