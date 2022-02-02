Santos adota cautela para a promoção de Weslley Patati

O atacante Weslley Patati, apesar de ter sido inscrito na lista B do Campeonato Paulista, não deve fazer parte do elenco profissional do Santos no primeiro semestre. Segundo Edu Dracena, executivo de futebol do clube, é preciso tomar cuidado para não "queimar etapas".- Ainda não. Vamos dar um tempo para ele. Pode treinar, mas integrar o elenco profissional de fato ainda não. Não podemos queimar etapas. Às vezes, fazer isso é ruim para o atleta, não para nós. Às vezes, ele ,não está preparado para viver aquele ambiente do profissional. O que adianta viver esse ambiente e não jogar? Melhor deixar no Sub-20, pegar experiência e aí sim, no final do ano, subir. Tudo tem a sua hora - disse Edu Dracena ao SantosCast.