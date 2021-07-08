Santos acerta venda de Luan Peres e faz acordo com a Doyen

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos acertou a venda do zagueiro Luan Peres ao Olympique de Marseille, da França. O jogador se despediu do elenco na última semana e não foi relacionado para as últimas duas partidas do Peixe pelo Brasileiro diante o América-MG e o Athletico-PR. Ele é um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Ambos trabalharam no juntos no Peixe em 2019, quando chegou por empréstimo. Os valores giram em torno de US$ 4 (cerca de R$ 25 milhões) pelos 70% a que o Santos tem direito.A negociação se arrastou porque o Santos, em paralelo, negociava um acordo com a Doyen para impedir que os valores da venda do zagueiro ficassem bloqueados pela Justiça. O Peixe devia 15 milhões de Euros para a Doyen, sendo 5 milhões pela última parcela do acordo sobre a dívida de gestões passadas e 10 milhões pelo não pagamento da parcela na data, em setembro de 2019.

O Santos fez um acordo com a Doyen para diminuir o valor pela metade e fazer o pagamento de forma parcelada até o final da gestão de Andres Rueda, em dezembro de 2023. A empresa sugeriu diversas alterações na redação do contrato e a versão final deve ser assinada nas próximas horas. Apenas depois disso o clube deve anunciar a venda do zagueiro ao clube francês.Com o acordo, o Peixe também vai liberar as receitas bloqueadas pelo Fundo, que tinha o direito de reter 100% das receitas extraordinárias (vendas e premiações, etc) e 15% das receitas ordinárias do clube (patrocínios, sócios, etc).

Luan Peres foi contratado em agosto de 2019. O zagueiro demorou para ter uma sequência, já que os titulares na época eram Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na ausência de um dos dois, Felipe Aguilar jogava. No ano seguinte, o camisa 14 ganhou a vaga após as saídas de Gustavo, para o Flamengo, e Felipe Aguilar, para o Athletico-PR, e logo “caiu” nas graças da torcida. Em pouco tempo, o zagueiro se tornou titular absoluto, um dos líderes da equipe.