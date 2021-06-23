Santos acerta o empréstimo do volante Guilherme Nunes ao Náutico

O Santos acertou o empréstimo do volante Guilherme Nunes ao Náutico até dezembro de 2021. O Menino da Vila teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Santos em 2018, participou de 13 jogos oficiais com a camisa do Peixe. Ele estava atuando pela equipe Sub-23.- O Guilherme é um ativo do clube e esperamos contar com ele no futuro. O objetivo do empréstimo é que ele ganhe experiência no Náutico, que é um time de qualidade e hoje lidera a série B do Brasileirão. Desejamos sorte ao atleta no período - afirmou André Mazzuco, executivo de futebol do Santos.