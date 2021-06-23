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futebol

Santos acerta o empréstimo do volante Guilherme Nunes ao Náutico

Volante fica no clube pernambucano até o final da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 08:57

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 08:57

Crédito: Guilherme Nunes não estava nos planos do técnico Fernando Diniz (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos acertou o empréstimo do volante Guilherme Nunes ao Náutico até dezembro de 2021. O Menino da Vila teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Santos em 2018, participou de 13 jogos oficiais com a camisa do Peixe. Ele estava atuando pela equipe Sub-23.- O Guilherme é um ativo do clube e esperamos contar com ele no futuro. O objetivo do empréstimo é que ele ganhe experiência no Náutico, que é um time de qualidade e hoje lidera a série B do Brasileirão. Desejamos sorte ao atleta no período - afirmou André Mazzuco, executivo de futebol do Santos.
Guilherme Nunes já foi emprestado para a Portuguesa para a Campeonato Paulista da Séria A2 de 2020. Com o Santos novamente bloqueado na Fifa sem poder realizar contratações, o jogador acabou virando reforço para o ex-técnico Cuca. Seu primeiro jogo como profissional do Peixe foi com Jair Ventura.Na última semana, Guilherme atuou pela equipe sub-23 no Brasileiro de Aspirantes.

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