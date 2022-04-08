Santos abre venda de ingressos para a partida contra Universidad Católica-EQU

O Santos abriu a venda dos ingressos para a partida contra o Universidad Católica de Quito (Equador), na Vila Belmiro, válida pela segunda rodada Copa Sul-Americana. O jogo será realizado na próxima quarta-feira, dia 13 de abril, às 19h15.O Clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade é de 100%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

A venda dos ingressos ocorrerá apenas de forma on-line até o dia do jogo. No dia da partida, além da venda on-line, a bilheteria do Estádio Urico Mursa – Portuguesa Santista – para a torcida do Santos, funcionará das 09h00 às 19h15, desde que haja ingressos disponíveis.Não ocorrerão vendas na bilheteria da Vila Belmiro em cumprimento ao art. 29 do Reglamento de Seguridad da Conmebol, que proíbe a comercialização de ingressos na bilheteria dos estádios no dia do jogo.

Para a torcida visitante, as vendas serão apenas on-line.

FUNCIONAMENTO DOS CANAIS DE VENDA

Online (para sócios): Abertura: 08/04 às 12h00. Encerramento: 13/04 às 19h15.Online (para não sócios): Abertura: 09/04 às 18h00. Encerramento: 13/04 às 19h15.Bilheteria do Estádio Urico Mursa – Portuguesa Santista (para torcida do Santos FC – sócios e não sócios): Abertura: 13/04 às 09h00. Encerramento: 13/04 às 19h15.

CRONOGRAMA DE VENDASSexta-feira (08/04)12 horas: abertura para Sócios Black – titular e convidado(s)15 horas: abertura para Sócios Gold – titular e convidado(s)18 horas: abertura para Sócios Silver – titular e convidado

Sábado (09/04)18 horas: abertura para Não Sócios

Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um.

O convidado não precisa ser associado.

O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 25,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 12,50Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 25,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 12,50Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito

Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)Inteira: R$ 50,00Meia: R$ 25,00