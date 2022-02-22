Santo teve lucro de R$ 78 mil no clássico contra o São Paulo

O Santos teve um lucro de R$ 78.407,65 na derrota para o São Paulo por 3 a 0, na Vila Belmiro, no último domingo (20) pela oitava rodada do Campeonato Paulista.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela FPF, o total de despesas da partida foi de R$ 130.739,85 e dedução de R$ 38.205,00. Com o público de 9.553 no confronto, o Peixe arrecadou R$ 247.352,50 na bilheteria.
Foi a quarta partida do Alvinegro como mandante no Paulistão e na temporada. No ano passado, o Santos teve um prejuízo de R$ 724.356,14 nas dezenove partidas na Vila Belmiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021, de acordo com os boletins financeiros da CBF.Confira a arrecadação do Santos no Paulistão
Santos 0 x 1 Botafogo – R$ 38.306,80Santos 1 x 1 São Bernardo – R$ 6.260,12Santos 2 x 1 Ituano – R$ 38.596,70Santos 0 x 3 São Paulo - R$ 78.407,65