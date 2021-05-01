Santo André x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Paulistão

O Verdão está terceira colocação do grupo C com 12 pontos conquistados, e precisa de uma vitória sobre a Santo André para continuar sonhando com classificação às quartas do torneio estadual. O cenário não é dos mais favoráveis. Dos 9 pontos ainda em disputa, o time precisa de uma combinação de resultados de Novorizontino e Red Bull Bragantino (segundo e primeiro lugares do grupo, respectivamente) para garantir a vaga. Na última rodada, o atual campeão perdeu para a Inter de Limeira, no Allianz Parque.Já o Ramalhão, por sua vez, está na terceira colocação do grupo A, com 9 pontos. A última partida da equipe foi contra a Ferroviária, um empate. O time do ABC ainda pode garantir a sua vaga para o mata-mata do torneio, já que está a 5 pontos da Inter, vice-líder.