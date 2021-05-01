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Santo André x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Paulistão

A partida pela competição estadual poderá ser vista na TV por assinatura e no pay-per-view...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 09:30
Crédito: César Greco/Palmeiras
Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Santo André e Palmeiras se enfrentam neste domingo (02), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Estádio do Canindé, em São Paulo.
O Verdão está terceira colocação do grupo C com 12 pontos conquistados, e precisa de uma vitória sobre a Santo André para continuar sonhando com classificação às quartas do torneio estadual. O cenário não é dos mais favoráveis. Dos 9 pontos ainda em disputa, o time precisa de uma combinação de resultados de Novorizontino e Red Bull Bragantino (segundo e primeiro lugares do grupo, respectivamente) para garantir a vaga. Na última rodada, o atual campeão perdeu para a Inter de Limeira, no Allianz Parque.Já o Ramalhão, por sua vez, está na terceira colocação do grupo A, com 9 pontos. A última partida da equipe foi contra a Ferroviária, um empate. O time do ABC ainda pode garantir a sua vaga para o mata-mata do torneio, já que está a 5 pontos da Inter, vice-líder.
Santo André x Palmeiras terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do LANCE!/NOSSO PALESTRA, como também também pelo perfil no Twitter.

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