Santo André x Corinthians: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Paulistão

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians vai até o Estádio Bruno José Daniel no domingo (30), às 18h30, contra o Santo André, em duelo válido pela segunda rodada do Paulistão.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Na rodada inaugural do estadual, o Timão ficou no empate sem gols contra a Ferroviária, jogando com sua equipe titular.

Para esse duelo no entanto, o técnico Sylvinho deve fazer algumas alterações na equipe, visando preservar a parte física de alguns atletas. Willian e Renato Augusto foram poupados pela comissão e não foram relacionados.

Com isso, Paulinho pode fazer sua primeira partida como titular desde que retornou ao Time do Povo. O técnico pode promover a estreia de Bruno Melo na defesa.

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O Santo André também vai em busca da sua primeira vitória, pois empatou sem gols contra o Botafogo SA na primeira rodada. O Ramalhão está no Grupo D, ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santos.

Thiago Caprini deve repetir a escalação da primeira rodada, com uma abordagem mais defensiva.

O último confronto entre as duas equipes ocorreu no Paulistão de 2020, e terminou 1 a 1. Mauro Boselli fez o gol do Timão, e Ronaldo igualou para o Santo André.

Confira as informações da partida:

SANTO ANDRÉ x CORINTHIANSLocal: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)Data/Horário: 30/1/2022 (domingo), às 18h30 (de Brasília)Árbitro: Matheus Delgado CandançanAssistentes: Neuza Inês Back e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaVAR: José Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: Youtube Paulistão, Premiere e Paulistão Play

SANTO ANDRÉJefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá e Kevin; Lucas Tocantins e Júnior Todinho.Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANSCássio, Fagner, João Victor, Bruno Melo (Gil) e Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Gabriel Pereira, Giuliano, Paulinho e Róger Guedes; Mantuan.Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Robson Bambu, Renato Augusto e Willian (não relacionados), Cantillo (seleção colombiana)