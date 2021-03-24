Santa Cruz sofre, mas vence Fortaleza fora de casa e segue vivo na Copa do Nordeste

No duelo pela quinta rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e Santa Cruz mediram forças estando em situações opostas na tabela. Mesmo superior no jogo, o Tricolor do Pici não conseguiu furar o goleiro Jordan, que foi o destaque coral no duelo. O pecado para os mandantes, então, veio no segundo tempo com gol de Júnior Sergipano, que fez o único gol do duelo que manteve o Santinha vivo na 'Lampions League'.
Caso vencesse, o Fortaleza alcançaria a liderança do grupo B. Mas com o revés, manteve os seus oito pontos e caiu para a terceira colocação da chave. Já o Santa Cruz mantém a última colocação e venceu a primeira após quatro derrotas na Copa do Nordeste, mas com seus três primeiros pontos a equipe pernambucana mantém chances de classificação com mais três rodadas pela frente.
PRIMEIRA CHANCE DE PERIGO
Ainda nos primeiros minutos, o Fortaleza pareceu mostrar que ia incomodar o Santa Cruz. Na segunda chegada ao ataque, Robson aproveitou um cruzamento da esquerda e cabeceou. A bola passou ao lado da trave esquerda do goleiro Jordan.
QUE DEFESA INCRÍVEL DE JORDAN
Após cruzamento rasteiro de Pikachu, Luiz Henrique chutou na pequena área. A bola foi fraca, mas acabou subindo e Jordan praticou uma defesaça aos 10 minutos para evitar o gol do Fortaleza.
JOGO FRACO NO PRIMEIRO TEMPO
No decorrer da partida, as equipes abusaram das jogadas aéreas que não tiveram sucesso. A não ser os lances do Fortaleza citados anteriormente, o editor dos melhores momentos teria problema para achar uma jogada perigosa dos times. O time de Enderson, vale destacar, praticou muitas trocas de passes, mas não conseguiu ser agressivo no ataque.
OPAAAA! FOI PÊNALTI?
No começo do segundo tempo, após cobrança de escanteio, a bola viajou pela área e em seguida bateu no braço erguido de Júnior Sergipano. Houve muita reclamação dos jogadores do Fortaleza, mas sem o VAR para revisar, o árbitro José Ricardo Laranjeira mandou o jogo seguir.
JORDAN SALVA E É DESTAQUE DO SANTA CRUZ
O Fortaleza novamente em jogada a aérea chegou com perigo. Luiz Henrique aproveitou cruzamento de Robson e cabeceou no cantinho, Jordan se jogou e evitou o gol do Tricolor do Pici.
GOOOOOOL DO SANTA CRUZ
Olha a jogada aérea ai de novo. Chiquinho cobrou escanteio e Juninho Sergipano cabeceou aos 23 minutos não dando chances para Felipe Alves.
JOOOOOOOORDAN DEFENDEU DE NOVO!
A resposta do Fortaleza foi rápida. Três minutos após o gol do Santinha, o Tricolor levantou na área e Matheus Vargas por trás da zaga, e sozinho, cabeceou para o gol. Jordan apenas com o braço esquerdo salvou o time coral.
FICHA TÉCNICA FORTALEZA X SANTA CRUZ - 5ª RODADA DA COPA DO NORDESTEEstádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e horário: 23 de março, às 21h30 Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)Assistentes: Wagner José da Silva (AL) e Lennon Mccartney Farias Paes (AL)Gramado: BomCartões amarelos: David e Robson (FOR) / Italo Henrique (STC)
GOLS: Júnior Sergipano, 23'/2ºT (0-1)
FORTALEZA (Técnico: Enderson Moreira)Felipe Alves; Yago Pikachu (Gustavo Blanco, aos 21'/2ºT), Quintero, Wanderson e Bruno Melo; Juninho (Lucas Crispim, 33'/2ºT), Ederson e Luiz Henrique (Matheus Vargas, aos 13'/2ºT); Robson (Romarinho, aos 13'/2ºT), Wellington Paulista (Isaque, 35'/2ºT) e David.
SANTA CRUZ (Técnico: João Brigatti)Jordan; Ítalo Melo, William Alves e Júnior Sergipano; Marcel (Chiquinho, aos 9'/2ºT), Caetano, Italo Henrique (João Cardoso, aos 9'/2ºT), Karl e Alan Cardoso; Madson (Arian, no intervalo) e Léo Gaúcho (Pipico, aos 8'/2ºT).