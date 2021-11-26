Santa Cruz fecha com a fornecedora de uniformes Volt Sport para 2022

O Santa Cruz e a Volt anunciaram a parceria para a produção dos novos uniformes do clube. A linha oficial para 2022, que contará com o patch da Cobra Coral – marca própria que assinou o vestuário do Santa Cruz nas últimas temporadas, será apresentada em 04/12/2021 na reabertura da loja oficial.A Volt empresa garantirá o enxoval completo ao clube pernambucano, assegurando a remuneração contratual e repassando um percentual significativo de royalties. No acordo, o Tricolor do Arruda terá um tratamento personalizado e segurança em garantias financeiras.

- É uma honra anunciar a parceria com o Santa Cruz, time que possui uma das torcidas mais apaixonadas do país. A Volt irá construir relações sólidas, oferecendo oportunidades de parcerias comerciais para a agremiação. Sabemos que a próxima temporada será de reconstrução para o clube e iremos oferecer todo o aporte necessário para que o Santa Cruz colha bons frutos dentro e fora de campo - afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

- A parceria com a Volt se reveste de ganhos, solidez e qualidade para o Santa Cruz, além do ganho de escala do enxoval completo que atenderá as categorias de base e do futebol profissional, com o cuidado de preservação da marca própria Cobra Coral, símbolo que orgulha a nossa imensa torcida e que se valoriza ainda mais se unindo a uma grande marca nacional, do porte da Volt - afirma Joaquim Bezerra, presidente do Santa Cruz.Com fábrica própria, a Volt tem liberdade na produção de todos os tamanhos e modelos necessários de produtos para homens, mulheres e crianças. Além do Santa Cruz, a marca é fornecedora oficial de outras cinco equipes tradicionais do futebol brasileiro: América-MG, CSA, Remo, Figueirense e Botafogo-SP.