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futebol

Sandry será novidade entre os relacionados do Santos no domingo

Meio-campista não deve começar como titular, mas estará à disposição do técnico Fábio Carille para encarar o Ituano, na Vila Belmiro...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 12:51

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 12:51
O volante Sandry está de volta aos jogos do Santos. O Menino da Vila será relacionado para a partida contra o Ituano neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.O jogador já estava liberado desde o começo da semana para os treinos, porém, o Santos pregou cautela. Ele se recuperava de uma entorse no tornozelo esquerdo, que tirou o camisa 6 desde o começo da temporada. Contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão 2021, foi titular.Sandry ganhou a confiança da torcida e a titularidade na equipe no final de 2020, mas em abril do ano passado sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no CT Rei Pelé. Em novembro, fez sua reestreia na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Vale lembrar que, no ano passado, Sandry sofreu uma grave lesão no joelho direito e perdeu quase toda temporada. Foram 8 meses de tratamento.
De certo, o técnico Fábio Carille terá três desfalques: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan apresentou desgaste físico, Ângelo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na quinta-feira e Camacho está suspenso para o duelo.
Crédito: SandryvoltaráaserrelacionadoparaosjogosdoSantosnestedomingo(IvanStorti/Santos

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